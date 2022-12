Festival del calcio italiano, ecco l’elenco dei nerazzurri ‘premiati’. Incredibile, c’è Moggi

Lunedì 19 dicembre tornerà per l'11/a volta il Festival del calcio italiano in occasione del quale verranno premiati i migliori protagonisti della stagione agonistica 2021/22, fra squadre, calciatori, giornalisti, tecnici, arbitri e dirigenti. Lo riporta l'Ansa, che ritirerà il premio come migliore agenzia stampa del 2022. L'evento si svolgerà nell'Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina (Salerno).