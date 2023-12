Sono state rese note le candidature per il prossimo FIFA Best Player e i finalisti saranno Haaland, Mbappé e Messi. Candidature che non convincono

Sono state rese note le candidature per il prossimo FIFA Best Player e i finalisti saranno Haaland, Mbappé e Messi. Candidature che non convincono del tutto Tancredi Palmeri, che su Twitter ha scritto: