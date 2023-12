Di Marzio: “Rinnovo Lautaro-Inter? Che segnale, pronto a prolungare per restare”

Lautaro Martinez è sempre più vicino a rinnovare con l’Inter. Così Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport ha parlato dell’imminente prolungamento di contratto del capitano nerazzurro: “Lautaro? Altro segnale positivo, per l’Inter e per il calcio italiano.

Vedere un giocatore come lui che non spinge per andare via, per approfittare del suo momento positivo. Real, Barcellona, squadre di Premier potrebbero essere interessate… invece no, vuole rinnovare a cifre più alte - ma già guadagna bene - e vuole restare soprattutto. Un grande attestato di stima e fiducia per l’Inter, ormai il club a livello internazionale può continuare a dire la sua”, le parole del giornalista.