La Fifa replica con durezza alla lettera di Fifpro e Wla, sindacato mondiale giocatori e associazione mondiale delle leghe, che hanno chiesto il rinvio e la riprogrammazione del Mondiale per Club. "La Fifa non impone il calendario internazionale alla comunità calcistica, ma ha il dovere e la responsabilità di disegnare e implementare un calendario che sia nel migliore interesse del calcio mondiale, delle confederazioni, delle squadre nazionali, dei club, dei giocatori. E naturalmente dei tifosi".

"E ancora: “Il tema è stato discusso sia con Fifpro sia con Wla, in particolare nel 2021 e nel 2022, e si è sempre tenuto conto delle osservazioni degli stakeholders in modo imparziale”. Criticato “il tono e il contenuto della lettera”, la Fifa lascia però uno spiraglio aperto a Fifpro e Wla per il dialogo sui calendari, anche se i tempi sono strettissimi: un confronto sarà possibile prima del congresso Fifa del 17 maggio in Thailandia, a Bangkok". La nuova competizione a 32 squadre è in programma negli Usa tra giugno e luglio del prossimo anno.