"In realtà la nuova finestra non sarà riservata solo alle trentadue società che voleranno negli States, ma sarà a disposizione di tutte le altre: in quegli undici giorni sarà possibile non solo concludere trattative, ma anche depositare i contratti, unico modo per rendere operativi i tesseramenti in vista del Mondiale per club. Si tratta di una notizia importante soprattutto per la Juventus e l’Inter, le due italiane che hanno conquistato l’accesso alla prima edizione della nuova competizione targata Fifa. I bianconeri hanno in scadenza nel giugno 2025 Danilo, che però ha il rinnovo automatico se raggiungerà un certo numero di presenze. Per il prolungamento di Perin manca solo l’annuncio, ma l’accordo c’è già, mentre è necessario raggiungere un’intesa per tenere Conceiçao (è in prestito secco dal Porto) e versare al Milan i 14 milioni più bonus per il riscatto di Kalulu. L’Inter ha De Vrij, Acerbi e Darmian in scadenza nel 2025, ma tutti e tre hanno l’opzione per il prolungamento fino al 2026. Tra nove mesi saranno invece liberi a parametro zero Correa, Arnautovic e il terzo portiere Di Gennaro; Dumfries ha rinnovato".