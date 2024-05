Il primo Mondiale per club femminile "dovrebbe coinvolgere 16 squadre" nel gennaio-febbraio 2026, in un paese ospitante ancora da definire

Il primo Mondiale per club femminile "dovrebbe coinvolgere 16 squadre" nel gennaio-febbraio 2026, in un paese ospitante ancora da definire. E' quanto ha reso noto in un comunicato il Consiglio della Fifa in vista del suo 74esimo Congresso a Bangkok.