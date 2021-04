Serie A, i club contro Inter, Juve e Milan. CdS: “E la FIGC prepara una clausola particolare”

La lettera inviata dai club contro Inter, Juve e Milan ha lo scopo di chiedere giustizia e sfiduciare Marotta e Scaroni

Il progetto Superlega sembra essere in stand-by anche se Florentino Perez rilancia, ogni giorno, la propria idea, ammettendo come sia necessario riformulare il nuovo concetto di calcio. Intanto in Italia continua la polemica tra i club 'dissidenti', ossia Inter, Juventus e Milan e le altre. "Venerdì si è tenuta un'altra riunione di Lega a cui non ha partecipato Agnelli (sostituito da Ricci e dall'avvocato Gabasio), mentre Marotta e Scaroni sono rimasti in silenzio. Al termine è stata preparata una lettera, partita poi nella serata di ieri, con la richiesta ufficiale da parte di undici club (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) per la convocazione di una nuova assemblea straordinaria dopo le accuse del presidente Dal Pino nei confronti di Juve, Inter e Milan", spiega il Corriere dello Sport.