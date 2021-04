Perez: “Superlega il miglior progetto possibile. Molti club falliranno. Con il FPF…”

Florentino Perez non si arrende. Nonostante le minacce di Ceferin, il presidente del Real Madrid non abbandona l'idea di una Superlega

Florentino Perez non si arrende. Nonostante le minacce del presidente della Uefa, Ceferin, e la defezione di quasi tutti i12 club che hanno fondato la Superlega, il presidente del Real Madrid ribadisce che è un passo necessario per salvare il calcio

"La società esiste e anche i partner che compongono la Superlega. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il progetto", spiega Perez in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As.

Ti penti di aver lanciato la Super League nel modo in cui è stata fatta?

"No, perché anche se fosse stato fatto in un modo o nell'altro, la reazione di quei pochi privilegiati sarebbe stata la stessa. Già a gennaio il presidente Uefa ha emesso duri avvertimenti alla SuperLega. Volevamo discutere i dettagli con la UEFA, ma non ci hanno nemmeno dato il tempo. Fu organizzata un'operazione orchestrata e manipolata. Non ho mai visto niente di simile. Siamo stati costretti ad andare in tribunale, che ha emesso un provvedimento che ordina alla UEFA e alla FIFA, nonché alle leghe e federazioni nazionali, di astenersi dall'adottare qualsiasi misura o azione, dichiarazione o comunicazione che impedisca la preparazione della Super League. A mio parere, quella sentenza pone fine al monopolio dell'UEFA. Ma il presidente UEFA ha insistito con le sue minacce. Sono atti che vanno contro la libera concorrenza nell'Unione europea, e questo è qualcosa di molto grave".

"Il progetto Superlega è il migliore possibile ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente danneggiato perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo. La Superlega non va contro i campionati nazionali e punta a far fluire più soldi per tutto il calcio. Penso che la nuova riforma UEFA non risolva neanche il problema perché quello che è stato presentato non è nemmeno migliore di quello che c'è. Inoltre, non possiamo aspettare fino al 2024. Ma comunque, abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Facciamo un giro e confrontiamo le idee. Qualcosa va fatto perché i giovani, tra i 14 e i 24 anni, abbandonano il calcio perché li annoia".

L'economia va così male da dire che la situazione è molto grave, che il calcio sta morendo?

"Passiamo ai dati: il rapporto di consulenza KPMG, solo nei tre mesi di pandemia che ha colpito la scorsa stagione, mostrava perdite dei dodici club della Superliga per 650 milioni di euro. Quest'anno le perdite saranno tra i 2.000 e i 2.500 milioni di euro. O facciamo qualcosa presto o molti club falliranno".

Le informazioni dicono che i dodici club della Super League non solo hanno firmato un contratto vincolante, ma non possono abbandonare il progetto fino al 2025 se non pagano centinaia di milioni di euro di penale. È giusto?

"Non ho intenzione di spiegare cosa sia un contratto vincolante ora. Ma andiamo, i club non possono uscire. Alcuni, sotto pressione, hanno dovuto dire che se ne stanno andando. Ma questo progetto o un altro molto simile andrà avanti, e spero presto".

JP Morgan, la banca che finanzia il progetto Superlega, è scesa dal treno?

"Non è vero, nemmeno questo. C'è stato un momento di riflessione, come per i dodici club. Se qualcosa deve essere cambiato, lo si farà, ma la Superlega è il miglior progetto che abbiamo pensato si potesse realizzare. Quello che devi fare è recuperare i tifosi, i giovani. E per questo devi cambiare. Se la UEFA vuole farlo con il progetto che ha detto l'altro giorno, beh, onestamente, non l'ho capito né penso che sia una buona soluzione. Inoltre, vogliono iniziare nel 2024 e vedremo quali squadre resisteranno.

La soluzione per il futuro del calcio è la ricerca di maggiori entrate?

"Per cominciare, non c'è niente senza reddito. Poi devi fare una competizione stabile, con un rigoroso Fair Play Finanziario che funzioni e che ti permetta di competere da pari a pari, non come adesso che gareggi contro i club di Stato. Il Real Madrid, ad esempio, ha solo tre fonti di reddito: botteghino, televisione e sponsor. Non voglio giudicare nessuno. Ma ti dico che siamo preoccupati. Ma non per quello che è successo, ancora di più per quello che potrebbe accadere. Perché abbiamo già visto cosa ha detto il presidente UEFA. Se i club-stato o quelli dei ricchi proprietari possono ora arrivare a iniettare denaro illimitato, sarà difficile competere ad armi pari. Per questo è necessaria trasparenza e sapere da dove provengono gli introiti dei club".

