In un comunicato della Federazione Gravina dispone il silenzio prima di ogni partita per l'intero fine settimana

In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.