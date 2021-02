Il figlio di Zenga eliminato dal GF Vip: “Mi hanno massacrato. Papà? Lo chiamerò”

Terminato il percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha assicurato che si metterà in contatto con papà Walter. I due proveranno a ricostruire un rapporto.

«A parte la prima settimana in cui mi sentivo un pesce fuor d'acqua, ho amato ogni singolo giorno qui dentro. I ragazzi sono diventati per me una piccola famiglia, mi hanno dato tanto». E sul 7% di preferenze ha aggiunto: «Mi hanno massacrato! Certo che mia mamma poteva votarmi un po' di più. E' stata un'esperienza fortissima. Ho affrontato molti temi della mia vita. Sono stato contento, domani chiamerò mio papà. Con Rosalinda ci stiamo conoscendo. Innamorato è un parolone, ma sicuramente è una cosa bella che mi porterò fuori dalla casa»“.

«Mi dispiace, noi ce l'abbiamo messa tutta per votarti ma non è bastato. Comunque hai fatto un percorso incredibile, non posso essere più orgogliosa. Sei entrato come un pulcino bagnato e ora esci maturo e sicuro di te. Mi ha fatto piacere sentire che domani chiamerai tuo papà, è un successo meraviglioso».“