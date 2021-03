Nicolò Zenga: “Papà Walter? Non ci avrei mai scommesso ma spesso succede che…”

In casa Zenga sta tornando il sereno. Walter e i figli Nicolò e Andrea stanno facendo di tutto per ricostruire il loro rapporto. Nicolò lo ja raccontato a Domenica Live.

Nicolò Zenga , fratello di Andrea, è tornato a calcare la scena di Domenica Live per raccontare come la sua famiglia si stia effettivamente riunendo e ricomponendo, dopo anni di lontananza. Le tensioni iniziali hanno lasciato infatti finalmente spazio a chiacchiere e incontri, che stanno facendo da nuovo collante tra i figli e Walter Zenga .

"A volte facciamo le videochiamate in tre. Io stesso non ci avrei mai scommesso, sono molto stupito di questo" ha spiegato il fratello di Andrea e figlio di Walter Zenga. "Del nostro primo incontro, quello che avete e documentato anche in maniera esclusiva, ricordo che inizialmente c'era un po' di tensione, c'erano un po' di silenzi, ma la tensione si è stemperata subito. Sai com'è papà, è riuscito subito a stemperare con una battuta delle sue. Siamo stati insieme un paio d'ore, a chiacchierare fitti fitti. Abbiamo affrontato tutti gli argomenti che dovevamo affrontare. L'ultima volta che sono stato qui non avrei mai immaginato che potesse essere così. Spesso ci sentiamo, lui predilige le videochiamate, delle volte da solo delle volte anche con Andrea. Sono stupito e felice dalla cosa". E sul ricomporre il rapporto anche con la mamma Roberta Termali, ex moglie di Zenga: "Non vedo ostacoli, da parte di mamma c'è sempre stata completa apertura a riguardo".