Un follower attacca Zenga: “Fai figli e l’abbandoni”. Lui si vendica così

L'ex portiere dell'Inter è stato attaccato sui social per l'ennesima volta per la situazione, ormai chiarita, con i figli Nicolò e Andrea

Da tempo lui e il fratello raccontavano già in tv di non essere in buoni rapporti con il padre. Il programma condotto da Signorini non ha fatto altro che trattare la tematica e diffonderlo ad una fetta di spettatori probabilmente più ampia. Così in tanti in Italia hanno scoperto della storia dell'ex portiere nerazzurro che è dovuto scendere 'in campo' in tv per raccontare la propria versione. È riuscito così a riavvicinarsi ai due figli. Nel programma e soprattutto dopo.