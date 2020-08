Figo: “Mi dispiace per l’Inter e i tifosi, ma il calcio è così. Arrivare in finale è un segnale…”

È stata una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e ambiente nerazzurro. Una delusione difficile da superare anche per Luis Figo che ieri era in tribuna per assistere a Siviglia-Inter. Il giorno dopo il portoghese commenta così la sconfitta dei nerazzurri: “Mi dispiace per il club e i tifosi, da dieci anni non giocava una finale e aveva l’occasione di conquistare un trofeo. Per la società, per chi lavora nel club, per i giocatori: era molto importante. Ma il calcio è così. Ci saranno altre opportunità nel prossimo futuro, arrivare in finale è un segnale che le cose funzionano, specie dopo un anno così complicato sul piano dei risultati, c’è da lavorare. Il Siviglia è sempre un avversario difficile con tanta esperienza in questa competizione, è la squadra regina dell’Europa League, l’ha vinta già sei volte, non c’è molto altro da dire“.

(Sky Sport)