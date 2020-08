La delusione è ancora tanta per l’Inter per la sconfitta maturata contro il Siviglia nella finale di Europa League. I nerazzurri erano passati in vantaggio ma poi si sono fatti rimontare sul 2-1 prima del pareggio di Godin. Nel finale, la beffa con l’autorete decisiva di Lukaku. Alessandro Bastoni, con un post su Instagram, ha descritto così la reazione del giorno dopo:

“Fa male. Ma ci rialzeremo. Forza Inter”.