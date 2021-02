Luis Figo torna a San Siro e tagga l’Inter: “Quanti bei ricordi in questo stadio”

Luis Figo, attualmente ambasciatore UEFA, è tornato a San Siro per assistere a Milan-Stella Rossa

Prima un rapido saluto al suo ex compagno di squadra Dejan Stankovic, poi è salito in tribuna per guardare Milan-Stella Rossa. Luis Figo torna a San Siro, stadio dove lo ha visto protagonista in molte occasioni con la maglia dell'Inter.