EDICOLA / CdS: Inter-Fiorentina, all’Olimpico la finale delle finaliste

I nerazzurri, in finale di CL, i viola in finale di Conference: della gara di stasera si parla in una finestra sulla prima pagina del giornale romano

Spazio anche alla Juve: "Riflette sul futuro dopo il crollo con l'Empoli. Allegri è in caso. Elkann lo chiama: tecnico sotto esame". Poi spazio alla Roma, altra finalista italiana, questa volta in EL: "Mourinho e la Roma tra rabbia ed orgoglio. A 7 giorni dalla finale di Budapest. La società non replica alle accuse pubbliche dello Special. C'è agitazione tra i tifosi: temono che il portoghese vada via. Per Dybala nuove cure per rientrare il 31 col Siviglia". E per il Napoli: "C'è l'altro Lucho". Sempre più certo l'addio di Spalletti, De Laurentiis punterebbe su Luis Enrique.