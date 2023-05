Rosa al completo per il tecnico viola, che ha portato a Roma 27 calciatori: presente in lista anche Sirigu

Sono 27 i convocati della Fiorentina per la finale di Coppa Italia, in programma domani sera a Roma contro l'Inter. Rosa al completo per il tecnico Vincenzo Italiano, che avrà a disposizione tutto il gruppo. Presente anche Salvatore Sirigu, fuori causa da mesi dopo l'infortunio al tendine d'Achille.