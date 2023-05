Fiorentina, Galante: “Inter non ha punti deboli. Lukaku lo conosco e so che…”

"Io sono contento che ci sia questa distrazione, siamo in finale di Champions: è un traguardo incredibile. Io da ex calciatore non penso che i giocatori dell’Inter siano distratti, perché sono talmente abituati a giocare queste tipo di partite che non gli mancherà la concentrazione. Io ritengo la Fiorentina una squadra forte e ieri ha dimostrato che anche chi ha giocato meno è bravo. In una partita secca hanno i giocatori per battere l'Inter".

L’Inter deve ancora conquistarsi un posto in Champions.

"Si, sotto questo punto di vista, la Fiorentina arriva più rilassata. l'Inter invece avendo più appuntamenti, dovrà giocare sull'aspetto mentale e fisico. Dopo tre giorni c'è l'Atalanta, ma chi meglio di Inzaghi può mettere la formazione giusta?".

Quale calciatore della Fiorentina la preoccupa di più?

"Io prendo la Fiorentina come squadra: gioca bene, si aiutano tantissimo, hanno fatto degli ottimi risultati. È un avversario tosto e difficile. Se dovessi dirne uno direi Bonaventura, ha dimostrato che può stare in squadre che lottano per lo scudetto. È un giocatore completo".

Pensavo dicesse Nico Gonzalez.

"Io dissi che non lo avrei mai venduto, sono contento che lo hai rammentato".

Quale può essere il punto debole dell’Inter?

"Secondo me i nerazzurri non hanno punti deboli. Io l'ho seguita molto, anche dal vivo, per questo dico che per me l’Inter non ha punti deboli. Forse il centrocampo senza Mkhitaryan potrebbe far perdere qualcosina".

In attacco si è rilanciato anche Lukaku.

"Ci sono da gestire tante partite e in attacco Inzaghi dove pesca, pesca bene. Lukaku lo conosco, so quanto ci tiene all’Inter: sono contento per lui, inoltre è forte. Se gioca Lukaku sono contento".

La Viola cerca sempre di condurre il gioco e di aggredire. Come la immagina questa partita?

"Penso che giocherà anche il fatto mentale: è una finale, se sbagli rischi di perdere la partita. Entrambe le squadre hanno giocatori per gestire il gioco. Bisognerà vedere come va la gara".

Per quanto riguarda le idee, chi preferisce tra Italiano e Inzaghi?

"Entrambi gli allenatori stanno dimostrando il valore che hanno. Bisogna dare un voto alto ad entrambi, sono molto bravi".

Da toscano non si strapperebbe i capelli in caso di vittoria della Fiorentina.

"Assolutamente no, sarei contento con Pradè e per Commisso, per quello che ha portato. Se non vince l'Inter ma vince la Fiorentina va bene uguale".