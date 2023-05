Fiorentina-Inter, il Giornale: “Italiano difeso dal suo club molto più di Inzaghi”

A Roma questa sera Inter e Fiorentina si affronteranno per la finale di Coppa Italia. Una sfida che mette in palio un trofeo importante e che potrebbe anche cambiare il giudizio sull'intera annata, in attesa della finale di Conference per i toscani e di Champions per i nerazzurri.

"Un avvio sofferto e le sconfitte in campionato e le polemiche e il rischio esonero per entrambi: Italiano difeso dal suo club molto più di quanto non sia accaduto a Inzaghi. Il riscatto nelle coppe: la Cremonese che fa il «lavoro sporco» contro Napoli e Roma per la Fiorentina, e l’Inter che arriva all’epilogo dopo la doppia battaglia con la Juventus (e i quarti conquistati solo ai supplementari contro il Parma). E poi l’Europa come approdo e il Portogallo come amico e trampolino, chi il Braga, chi Porto e Benfica, per rinfrescare gli albi d’oro. Due contratti in scadenza al 2024, e poi chissà", commenta l'edizione odierna de il Giornale che conferma la presenza di Handanovic in porta al posto di Onana e con la formazione tipo: Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo. In attacco spazio a Lautaro e Dzeko, con Lukaku che parte dalla panchina.