Fiorentina-Inter, Pasqual: “I Viola dovranno togliere le certezze ai nerazzurri”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia di questa sera: "Tutti aspettano la partita di questa sera, c'è ansia ma anche entusiasmo perché dopo un inizio zoppicante la Fiorentina è andata a decollare, ha due finali ed è già in Supercoppa e vuole un trofeo che manca da troppo tempo.