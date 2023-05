CdS – La finale delle finaliste: perché Fiorentina-Inter vale un pezzo di storia

Per la storia — Chi vince stasera si avvicina alla storia. E non è poco. Non è poco per Simone Inzaghi, re di coppe, che, dopo un campionato non del tutto all’altezza, cerca la consacrazione in quello che è il suo terreno preferito, i tornei a eliminazione appunto. E non è poco, anzi, è moltissimo, per Vincenzo Italiano, che cinque anni fa giocava i playoff in Serie D e oggi vede schiudersi davanti a sé orizzonti che neppure lui avrebbe immaginato quando ha iniziato la sua avventura con la Fiorentina.

Inzaghi e Italiano — All’Olimpico c’è l’allenatore che è partito subito forte, allenando la Lazio di Lotito dopo la trafila nelle giovanili, e che oggi sogna il grande colpo: non solo la Coppa Italia ma anche la Champions, il fiore all’occhiello della sua ancor giovane carriera. Dalle critiche all’entusiasmo: Inzaghi le ha passate tutte in questa stagione e stasera potrebbe iniziare il suo percorso di beatificazione nerazzurra (quest’anno ha vinto anche la Supercoppa). Difficile, oggi, pensare che la sua panchina possa tornare in bilico come lo è stata qualche tempo fa.

Dall’altra parte c’è Italiano, il tecnico creato dalla gavetta, nuovo entrato nel club degli allenatori top del nostro calcio. Due finali in una stagione al secondo anno in viola: chi lo avrebbe pensato? Se il suo collega è ormai un allenatore affermato, lui stasera inizia un percorso differente, quello che lo potrebbe portare presto, magari già a giugno (seppure ancora legato per un’altra stagione al club viola), a finire nel mirino di altre società. Lo ha detto lui e lo ha detto il presidente Commisso: quando le due finali saranno state giocate, quando tutto sarà finito, bisognerà sedersi al tavolo e decidere futuro e strategie. Anche Italiano può capitalizzare il suo lavoro degli ultimi anni. Non solo la Fiorentina.

Inter favorita — La squadra di Italiano parte un gradino sotto, l’Inter parte favorita. Anche se non di molto, in verità. I due confronti di campionato, infatti, parlano di una vittoria nerazzurra in pieno recupero al Franchi e una vittoria viola a San Siro, 4 gol per parte realizzati: segno che Italiano sa come affrontare il rivale. Poi la differenza la faranno le motivazioni, i muscoli, la determinazione. Qualità che la Fiorentina ha spesso dimostrato di saper usare per cancellare le proprie imperfezioni. Quindi, può succedere di tutto ma di sicuro sarà una sfida intensa. E del resto la finale delle finaliste non può che regalare emozioni”, si legge.