Inter-Fiorentina, Nico Gonzalez sfida Lautaro: è l’uomo in più per Italiano

La sfida più interessante all'interno di Inter-Fiorentina sarà il confronto tra Lautaro Martinez e Nico Gonzalez: entrambi argentini, entrambi numeri 10, entrambi volti delle rispettive squadre. Il Corriere dello Sport presenta così questo incrocio: "Dieci Lautaro Martinez di là, dieci Nico Gonzalez di qua in Inter-Fiorentina oggi pomeriggio a San Siro: dieci sulla schiena per entrambi, perché i ruoli nel calcio sono in evoluzione e con essi anche le maglie che una volta quei ruoli esprimevano e non c'era verso di sbagliare, mentre ora vattelappesca".

"Totale delle due stagioni e un pezzettino attuale a Firenze: 86 presenze, 26 reti e 14 assist. Praticamente è entrato in un gol su due della squadra viola, ma non gli basta più ora che ha il 10, numero che significa anche assumersi responsabilità precise, elaborarle e trasferirle nella maniera giusta al resto del gruppo: quello che fa Lautaro Martinez a suon di gol e di prestazioni di là nell'Inter, quello che Nico Gonzalez proverà a continuare a fare di qua per determinare le fortune della Fiorentina, nel ruolo a (quasi) tutto campo che si è appena preso ovviamente d'accordo con Vincenzo Italiano per esaltare le proprie qualità e per esaltarsi da attaccante esterno, da trequartista/rifinitore, da centravanti se serve, da magnifico stoccatore aereo sui calci da fermo in area avversaria. Ma soprattutto adesso con la stessa fame di gol e di vittorie che ha il capitano e bomber nerazzurro".