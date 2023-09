È l’Inter di Lautaro: leader in campo e nello spogliatoio, nuovo rinnovo in futuro?

Segnali di rinnovo

"Ora più che mai è l'Inter del Toro. E potrebbe restarlo a lungo. C'è un contratto in scadenza nel 2026 a certificarlo. Ma, soprattutto, Lautaro non perde occasione per far capire quanto si trovi bene in nerazzurro e a Milano: quindi, sia come calciatore sia come uomo, con una moglie, Agustina, due figli, entrambi nati in Italia, e un ristorante aperto in città. E allora chissà che quel legame non si possa anche allungare. Camaño, il procuratore del bomber argentino, ha già lanciato qualche segnale in questo senso. Se l'annata dovesse proseguire come è cominciata, ovvero all'insegna dei gol del Toro e di un'Inter decisa a lottare su tutti i fronti, allora sarà inevitabile parlare di prolungamento".