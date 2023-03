Fiorentina, problemi per Italiano: possibili diverse assenze in vista dell’Inter

Il tecnico viola deve fare i conti con infortuni, malattie e impegni delle Nazionali: sabato la sfida contro i nerazzurri

Fabio Alampi

Possibili problemi di formazione per la Fiorentina, che sabato alle ore 18 affronterà l'Inter a San Siro. Così scrive il Corriere Fiorentino: "La situazione per la Fiorentina non è così rosea. Basta pensare agli impegni dei vari nazionali sparsi per il globo e che, tra partite da giocare e viaggi (in alcuni casi lunghi e col peso ulteriore del fuso orario) tutto hanno fatto meno che riposarsi. Prendiamo Nico Gonzalez. Giocatore a dir poco fondamentale per i viola ma che, per esempio, difficilmente partirà titolare nella sfida di sabato con l'Inter. L'argentino infatti, giocherà nella notte (ore 1.30 italiane) contro Curacao a Santiago del Estero e, quindi, si rivedrà al centro sportivo soltanto giovedì pomeriggio. Probabile, per intendersi, che possa allenarsi con il resto del gruppo soltanto venerdì, in occasione della rifinitura. Per questo, conoscendo quanto Italiano consideri importante la preparazione della gara e con quanta cautela gestisca i giocatori sul piano del recupero, molto probabilmente Nico a San Siro partirà dalla panchina, per poi tornare titolare a Cremona, nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

Stesso discorso per Kouame, che giocherà stasera alle 21 contro Comore. Anche per lui, appuntamento quasi certamente alla rifinitura. E poi Amrabat (pure lui in campo alle 21.30 di oggi) che però, a differenza degli altri due, facendo le corse potrebbe riuscire a rientrare in gruppo già domani pomeriggio. Il problema, nel suo caso, è legato alle condizioni fisiche. [...] Se la passa meglio lui di Jovic. Il serbo (come Milenkovic impegnato ieri sera contro Montenegro e così come Barak) tornerà già oggi a Firenze ma non ha disputato nessuna delle due gare con la Nazionale a causa della bronchite che lo aveva messo fuori causa anche per la partita col Lecce e al massimo (ma è tutt'altro che scontato) contro l'Inter potrà andare in panchina.

Un problema, quello dell'influenza, col quale ha dovuto fare i conti anche Biraghi (assente nell'amichevole di sabato) anche se nel suo caso lo staff viola conta di avere tutto il tempo necessario per recuperarlo. Anche perché Terzic (sua alternativa titolare) deve ancora riprendersi dall'infortunio rimediato a Verona e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. La speranza è che con l'Inter possa andare in panchina, ma il dubbio resta. E poi Sirigu, per il quale dopo la rottura del tendine d'Achille la stagione è già finita".