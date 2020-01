Inter, con la Fiorentina coppia Sanchez-Lautaro. Brozovic e Gagliardini out, chance Eriksen?

Oggi arriveranno le decisioni del Giudice Sportivo che indirizzeranno anche le scelte di Conte per le sfide contro la Fiorentina, domani sera in Coppa Italia, e con l’Udinese, domenica sera per il campionato.

“È chiaro che la decisione del Giudice Sportivo influenzerà anche le scelte di formazione di Conte nelle prossime partite, a partire da quella di domani contro la Fiorentina. È scontato che Lautaro, in ogni caso assente a Udine, sarà impiegato contro la squadra di Iachini. E con lui dovrebbe far coppia Alexis Sanchez, almeno dall’inizio: Lukaku potrebbe riposare, in ottica campionato. Scelte obbligate in mezzo al campo: aspettando di verificare la possibile convocazione di Eriksen, sono solo tre i centrocampisti disponibili, gli stessi Barella, Sensi e Borja Valero che hanno affrontato il Cagliari. Brozovic e Gagliardini, infatti, sono ancora fuori causa. San Siro avrà una cornice di pubblico importante: attesi 50 mila spettatori”, si legge su La Gazzetta dello Sport.