Arabia Saudita, in arrivo un altro nome top: Firmino a un passo dall’Al Ahli

Roberto Firmino è a un passo dal diventare un nuovo calciatore dell'Al Ahli: l'attaccante brasiliano, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Liverpool (e in passato accostato anche all'Inter), si legherà al club saudita fino al 2026, aumentando così la colonia di calciatori top che hanno scelto di accettare le proposte faraoniche giunte dal Paese arabo. Come compagno di squadra troverà mendy, ex portiere seneglese del Chelsea.