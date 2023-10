Flachi: “Fiorentina da Champions. Inter e Milan hanno qualcosa in più. Scommesse…”

Intervenuto ai microfoni di Calcionews24, Francesco Flachi ha parlato della corsa Champions e dello scandalo scommesse. Su un possibile quarto posto della Fiorentina, l'ex giocatore ha detto: "No, non si esagera. Poi è vero che Milan ed Inter hanno qualcosa in più. Anche la Roma stessa forse per il suo attacco. La Juve ha certamente buoni giocatori e forse è un po’ avvantaggiata perché non gioca le coppe. Però poi non ne vedo altre, non vedo questo distacco enorme da non poter sognare di poter andare in Champions".