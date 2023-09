Florenzi: “Critiche? Fanno parte del gioco. Dobbiamo essere squadra”

A DAZN, Alessandro Florenzi ha commentato così la vittoria del Milan per 1-0 contro il Verona decisa da Leao: "Critiche post derby e Newcastle? Fanno parte del gioco, dobbiamo non ascoltarle e andare avanti per la nostra strada, con le nostre idee. Andiamo avanti, ci sono tante partite prima della sosta. Io mi sento parte di un gruppo importante, se non si gioca si sta in panchina e si sostiene sempre il gruppo. Leao con la fascia? Penso che gli abbia fatto bene, speriamo presto possano tornare capitan Calabria e il vice Theo. Leao è un ragazzo intelligente, sa quando sbaglia e quando fa bene, ci basta sia felice. Dobbiamo essere squadra”, le sue parole.