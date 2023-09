Focolari duro: “La Roma non gioca a calcio. Lukaku unica nota positiva”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari , giornalista, ha parlato così della sconfitta della Roma di ieri contro il Milan: "Il divario è stato pazzesco tra Roma e Milan. I rossoneri giocano calcio, mi hanno impressionato, dall’altra parte i giallorossi che non giocano a calcio. Ha delle attenuanti, però il divario è enorme, la partita poteva finire con più gol di scarto. Fino al rosso la partita non è esistita. Poi con l’espulsione di Tomori comunque la Roma ha tirato nello specchio una sola volta, il gol.

A Roma c’è un idolo che è Jose Mourinho nessuno dice le cose come stanno. Ma la Roma non gioca a calcio, la partita è stata una barzelletta fino all’espulsione di Tomori. Mourinho non ha attenuanti, può anche perdere con 10 riserve ma deve far vedere che gioca a calcio. Questo è il problema. Lukaku l’unica nota positiva, la coppia con Dybala darà soddisfazioni. La Roma ha tanti ‘se’, sulle condizioni fisiche di Aouar, Paredes e Sanches. Ma li ha presi, poi Lukaku è il botto".