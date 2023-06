Focolari: “Roma su Frattesi? Siamo sicuri? C’è la rivendita ma ricordiamo che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Al di là delle intenzioni del ragazzo, siamo così sicuri che la Roma voglia acquistare Frattesi? E sì, è giusto ricordare la percentuale sulla rivendita, ma quei soldi è come se la Roma li pagasse comunque. Perché se è vero che non li dovrebbe dare, avendo una sorta di sconto, è altrettanto vero che non li potrebbe guadagnare. Alla Roma mancano giocatori chiave. Se arrivi settimo, hai bisogno di comprare e tanto".