Classe, duttilità e mentalità: Inter, con Azpilicueta prendi un vincente. Numeri e trofei…

Un giocatore esperto (34 anni ad agosto), ma assolutamente integro fisicamente e, soprattutto, capace ancora di giocare ad altissimi livelli. Cesar Azpilicueta, difensore spagnolo del Chelsea individuato dall'Inter come sostituto di Skriniar, potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero dei nerazzurri in questa estate di mercato (dopo Thuram).

Un giocatore di sicuro affidamento, capace di ricoprire più ruoli, che da anni primeggia nei grandi palcoscenici della Premier League e della Champions League, solo per restare alle prestazioni con la maglia di club. Nel Chelsea, tanto per fare un esempio, Azpilicueta ha messo insieme 508 presenze e 17 gol dal 2012. Oltre a quello, però, spiccano i trofei vinti, come testimoniato dalla grafica di Sky Sport: dalle due Premier alla Champions e il Mondiale per club, dalle due Europa League alla FA Cup. Senza contare l'Europeo vinto con la Spagna.