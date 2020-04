Foggia (DS Benevento): “Ci sentiamo in A, con buonsenso si può finire la stagione. Chi specula…”

“Se ci sentiamo in Serie A? Per il lavoro fatto sicuramente sì. La cosa brutta è vedere speculare su qualcosa di grave che sta succedendo al nostro paese. Anche sugli stipendi, 8 su 10 sono solo speculazioni. Col buonsenso si può ritornare per concludere i campionati e dare la soddisfazione a chi ha lavorato tanto di raccogliere i frutti”.

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha risposto così alla domanda sulla promozione in Serie A. I giallorossi sono in testa, con ampio margine, in Serie B, ad un passo dall’aritmetico titolo con annesso approdo in A.