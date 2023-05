Fognini: “La mia Inter più forte del Milan, è la partita dell’anno”. E canta…

Fabio Fognini accanto alla sua Inter direttamente da Roma, dove si trova per l’ATP 1000: le parole in vista dell'euroderby

Fabio Fognini accanto alla sua Inter direttamente da Roma, dove si trova per l’ATP 1000. Ecco le parole del noto tennista in vista dell’euroderby di questa sera contro il Milan: “Oggi giornata speciale, il mio esordio a Roma (torneo di tennis, ndr) e soprattutto la partita dell’anno, Milan-Inter in Champions.