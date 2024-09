Fonseca: “Liverpool più squadra di noi in questo momento. Dobbiamo…”

Al termine della netta sconfitta contro il Liverpool, Paulo Fonseca ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico del Milan: "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, abbiamo iniziato bene la partita, ma poi loro hanno trovato due gol da palla ferma ed è cambiata la partita. In questo tipo di gare sono i dettagli a fare la differenza, bisogna essere onesti e dire che il Liverpool è più squadra di noi in questo momento e l'ha dimostrato oggi. Dobbiamo avere più continuità in gara, dopo aver preso il secondo gol la squadra non ha mai giocato e questo è difficile".