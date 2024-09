Milan battuto e contestato pesantemente: il Liverpool vince 3-1 a San Siro

La squadra di Fonseca era passata in vantaggio, poi i tre gol dei Reds che fanno sbottare i tifosi rossoneri

Era partita benissimo la nuova Champions League del Milan: Pulisic aveva sbloccato la gara contro il Liverpool dopo tre minuti. Ma con il passare del tempo la squadra inglese è riuscita a imporsi sul campo e a ribaltare il risultato. È finita così, al 96esimo 3 a 1 la sfida per i Reds a San Siro. Il giocatore rossonero aveva sfruttato una sponda di Morata ed era riuscito a battere in diagonale Alisson .

Il pareggio della squadra ospite è arrivato al ventitreesimo con un colpo di testa di Konaté che è riuscito a saltare più in alto di tutti e a bucare Maignan non perfetto durante l'uscita. Poco prima della fine del primo tempo è arrivato il raddoppio del Liverpool anche stavolta di testa. Il gol arriva dalla testa di Van Dijk che sfrutta un angolo. La squadra rossonera perde a inizio secondo tempo per infortunio il suo portiere titolare. E al 67esimo arriva la rete del tre a uno di Szoboszlai su assist di Gapko. I tifosi hanno lasciato lo stadio prima del calcio finale e dalla Curva dei tifosi rossoneri si è sentita una plateale contestazione: "Tirate fuori i cogl...".