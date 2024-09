«Poco Milan in campo? Avevamo iniziato bene e non era facile così iniziare contro una delle squadre migliori in Europa. Ma abbiamo subito due gol da calcio piazzato ed è difficile poi rimettersi a posto contro una squadra con quella qualità. Bisogna lavorare e lavorare. Non possiamo fare altro e dobbiamo rispettare quello che dicono i tifosi. Loro pagano per vedere le partite e noi siamo quelli che devono giocare». Alvaro Morata ha analizzato la sfida contro il Liverpool ma ha parlato anche del derby di Milano, la prossima partita dei rossoneri.

«Non dobbiamo farci troppo male noi da soli perché in questa settimana c'è un'altra sfida importantissima. Dovevamo reagire meglio nelle difficoltà e in questo dobbiamo cambiare subito perché nel week end c'è un'altra partita fondamentale e bisogna andare avanti. Ci sono tanti giocatori importanti in questo Milan, giocatori d'esperienza e forti. Dobbiamo diventare una squadra solida e dobbiamo reagire diversamente alle situazioni. Abbiamo giocato a tratti bene con la palla e dobbiamo rispettare quello che succede ma non dobbiamo farci troppo male. Il derby in arrivo, come si switcha? Bisogna farlo per forza, non so come ma per forza. Altrimenti diventa una situazione difficile e oggi non erano ottavi o quarti, era la prima partita della CL e spero ci serva per capire che dobbiamo essere attenti su tutto, su ogni minimo dettaglio perché questo ti fa vincere o perdere», ha sottolineato l'attaccante spagnolo.