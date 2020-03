Daniel Fonseca rivela: “Tre messaggi dall’Inter per Matias: parleremo col club. Su Conte e il contratto…”

Matias Fonseca è tra le note liete in questa stagione dell’Inter Primavera. Il padre Daniel ha parlato alla radio uruguaiana 890Sport dell’attaccante: “Matias sta facendo molto bene, è stato convocato dalla Nazionale italiana (Under 19, ndr) e ha debuttato contro la Spagna. Futuro? Per il momento è tutto fermo, dall’Inter mi hanno scritto tre messaggi chiedendomi quando torno in Italia – le parole riportate da TuttoMercatoWeb -. Appena posso tornerò per abbracciare mio figlio perché non lo vedo da un po’ e per discutere del contratto con il club nerazzurro. È da 5 anni che è lì, Appiano Gentile poi è a pochi chilometri da casa nostra: è molto comodo. Ora è in una squadra importante, vedremo quale sarà il suo percorso di crescita: capiremo se andrà a giocare in prestito in un club piccolo per far esperienza. Parleremo con l’Inter per capire cosa ha in programma per lui. Conte, tra l’altro, è mio amico, ci ho giocato insieme ai tempi della Juve“.