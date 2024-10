Al termine di Milan-Napoli, Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta dei rossoneri ai microfoni di Dazn. "Sono sempre responsabile per quello che succede dentro il campo. Non è facile cominciare la partita subendo un gol dopo 5 minuti. Loro hanno fatto 2 gol, noi non abbiamo concretizzato. La squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto positivo e con qualità. Abbiamo creato occasioni contro una squadra come il Napoli che si abbassa. Scudetto? Bisogna vedere come la squadra ha risposto a un momento difficile, come ha creato ed è stata unita e ha lottato".