Dopo il pareggio per 4-4 contro la Juve, l'Inter scenderà in campo domani sera in casa dell'Empoli. Inzaghi medita sulla formazione da schierare, potrebbero esserci alcuni cambi rispetto all'undici di domenica sera. Rispetto alla gara contro i bianconeri in difesa dovrebbe partire dal 1' Bisseck al posto di Pavard sul centro-destra.