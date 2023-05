Fontana: “Euroderby importante per la Lombardia, sosterrò chi vince in finale. Tema stadio…”

Interistato da Mi Tomorrow in vista dell'Euroderby di questa sera, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha parlato così del match di San Siro:

«È un risultato molto importante per la Lombardia, io sosterrò comunque il vincitore nelle finale: se sarà il Milan lo farò da tifoso, se sarà l’Inter da presidente della Regione».

«Non lo so se possiamo parlare di inversione di tendenza. Milan e Inter si devono confrontare con squadre che vantano budget dieci volte superiori, questo crea grandi difficoltà».

Cosa serve per il rilancio del calcio milanese?

Sul piano societario le proprietà oramai sono straniere, a volte non è neanche certa la loro provenienza.

«Purtroppo l’economia sta dando risposte che allontano dal cuore, fosse per me il presidente del Milan dovrebbe essere Berlusconi e dell’Inter Moratti. Non è così, bisogna pensare a soluzioni che possano rendere competitive le due squadre, a cominciare dallo stadio».