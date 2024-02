Intervistato da Tag24, l'ex portiere Alberto Fontana ha parlato del big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. "L’Inter è una squadra matura, che fino adesso ha dimostrato di essere la più forte e al tempo stesso umile. Poi ogni partita è a sé, se non ti esprimi come devi in una partita così importante paghi dazio. L’Inter non dà questa sensazione, ma se non interpreta la partita come ha fatto fino ad ora, cambiano le carte in tavola. Anche perché dall’altra parte c’è una Roma che ha fatto tre vittorie su tre, che si trova di fronte ad esami importanti, i giallorossi vanno rispettati".