Fontanarosa: “Bastoni punto di riferimento, Casadei mostruoso. Con Inzaghi…”

"Inzaghi tratta noi giovani come i grandi, senza distinzioni. Se urla come dice Dumfries? In partita sì, in allenamento un po’ meno. Il rendimento della difesa dell'Inter? Non mi sorprende. Inzaghi ha dei grandi difensori, questo è fuori da ogni dubbio, ma ho visto come lavora con la difesa. Non sono per niente sorpreso. L'anno scorso in allenamento ho marcato tutto la stagione Lukaku e Lautaro. È stato tosto, ma con attaccanti come questi non puoi che migliorare.