Inter Primavera, il pagellone di fine stagione: Esposito il migliore, molti rimandati

Si è chiusa con l'amaro in bocca la stagione 2022/23 dell'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu hanno chiuso al sesto posto in campionato a pari punti con la Roma, ma sono rimasti fuori dai playoff a causa degli scontri diretti sfavorevoli con i giallorossi, e non potranno così difendere il titolo conquistato un anno fa. Tanti alti e bassi per i nerazzurri, partiti malissimo anche per la scelta di società e staff tecnico di puntare su un gruppo totalmente nuovo e giovanissimo, con tanti 2005 senza esperienza in categoria e bisognosi di tempo per potersi affermare. Discorso che si estende anche alla Youth League, con l'eliminazione ai rigori nel playoff contro i non irresistibili ucraini del Rukh Lviv, in Coppa Italia, dove si sono fermati in semifinale, e in Supercoppa, sconfitti dalla Fiorentina.