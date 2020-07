Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna: Gasp punta su Pasalic, Gomez e Zapata

Al Gewiss Stadium va in scena il primo anticipo della 35a giornata di Serie A. L’Atalanta di Gasperini affronta il Bologna. Una partita che interessa da vicino anche l’Inter di Antonio Conte, dato che i bergamaschi sono in lotta con i nerazzurri per il secondo posto. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Sutalo, Tameze, Czyborra, Muriel, Piccoli, Malinovskyi, Da Riva, Bellanova, Colley. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Denswil, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. A disposizione: Da Costa, Sonini, Orsolini, Dominguez, Santander, Sansone, Mbaye, Poli, Corbo, Juwara, Cangiano, Baldursson. All. Mihajlovic.