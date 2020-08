Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Brescia-Sampdoria: l’ultima di Tonali?

E’ la partita tra Brescia e Sampdoria a dare il via all’ultima giornata di questo travagliato campionato di Serie A 2019-20. Una partita che non ha nulla da dire per la classifica delle due squadre, dato che le rondinelle sono già in Serie B e i blucerchiati già salvi. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Spalek; Torregrossa, Ayè. All.Lopez

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Tonelli, Yoshida, Augello; Leris, Bertolacci, Vieira, Maroni; Gabbiadini, Quagliarella. All.Ranieri