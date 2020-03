Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma: Paloschi e Kalinic titolari

Nel mezzo di accese polemiche per il rinvio di 5 partite di questa 26a giornata di campionato, la Serie A propone come posticipo delle 18 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Roma. E non mancano le sorprese. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi. A disposizione: Cragno, Rafael, Carboni, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Cigarini, Ladinetti, Pereiro, Ragatzu, Simeone.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Dzeko, Cetin, Santon, Veretout, Carles Perez, Spinazzola, Ibanez.