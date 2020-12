Un Genoa in crisi di risultati e invischiato nella lotta per non retrocedere cerca riscatto contro la capolista Milan. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pellegrini; Pjaca; Destro, Shomurodov. All: Maran

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. All: Pioli