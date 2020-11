Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Atalanta: Ilicic titolare

Dopo la vittoria della Lazio sul campo del Crotone per 2-0, l’Atalanta prova a rispondere nelle zone alte della classifica di Serie A in trasferta contro lo Spezia di Italiano, avversario da non sottovalutare. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Paoli, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini