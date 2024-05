Per lei il fatto che l’Inter abbia vinto la seconda stella fa si che la società Milan stia preparando una risposta? Peggio Istanbul nel 2005 o il derby della seconda stella dell’Inter?

"Mi auguro che ci sia un rimbalzo importante. Mi auguro che la società stia lavorando per il futuro. Tra le due sconfitte, invece, mi ha bruciato di più Istanbul perché avevamo già vinto una Champions League. Quello del derby mi sono rifiutato di andare allo stadio per non farmi 1 ora e mezza di macchina con i cori dell’Inter. Una cosa che mi ha addolorato ancora di più fu la gara a Verona nel 1973. Noi avevamo vinto la Coppa delle Coppe il mercoledì prima. Non ci concessero il posticipo della gara a lunedì e la Juventus vinse a Roma. Il Milan in fondo è arrivato secondo. L’Inter ha fatto, come il Napoli lo scorso anno, un campionato abnorme. Gli azzurri non si sono ripetuti e spero non lo facciano nemmeno i nerazzurri. Quest’anno il Milan ha fatto più punti di quando ha vinto lo scudetto, uno scudetto meraviglioso".