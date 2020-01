Inter, la formula nasconde il futuro di Nainggolan: “La scorsa estate Conte avrebbe…”

Domani sera, Radja Nainggolan tornerà a San Siro. Lì, dove a maggio segnò il gol contro l’Empoli che valse la qualificazione in Champions League per l’Inter che poi sarebbe stata affidata ad Antonio Conte. Che, probabilmente, la scorsa estate lo avrebbe anche tenuto in rosa, salvo poi avallare la scelta societaria di cederlo, seppur in prestito secco al Cagliari. Ecco. La formula del trasferimento potrebbe anche riproporre il problema nella prossima campagna acquisti estiva:

“Quella di domani sera non sarà una partita qualsiasi per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga tornerà per la prima volta a San Siro da avversario dopo il controverso addio della scorsa estate e la stagione passata in chiaroscuro, vissuta spesso ai box per vari infortuni, ma terminata da re con la rete “Champions” contro l’Empoli. La sue cessione in prestito è stata una scelta societaria, avallata da Conte che avrebbe probabilmente trattenuto con sé l’ex centrocampista della Roma, corteggiato più volte ai tempi di Juve e Chelsea. Ma ora Nainggolan è del Cagliari, seppur in prestito secco. Una formula che dunque riproporrà il “problema” all’Inter a fine maggio“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)